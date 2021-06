PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 4 juin ATP – Roland-Garros

Notre pronostic : victoire de Ruud face à Davidovich-Fokina (1.31)

Le Norvégien devrait logiquement l’emporter face à l’Espagnol aujourd’hui. Ruud a eu un premier tour légèrement compliqué face à Benoît Paire qui était poussé par le public mais il a tenu bon pour s’imposer en quatre manches. Ensuite il a parfaitement géré son deuxième match pour une victoire en trois sets face à Majchrzak. Le voilà donc au troisième tour dans la partie de tableau de Medvedev. On peut imaginer que ce spécialiste de l’ocre pourrait aller loin dans le tournoi. Davidovich Fokina reste sur un match marathon face au Néerlandais Van De Zandschulp. L’Espagnol a mis presque quatre heures à se débarrasser du 154e mondial. Je pense que Ruud sera plus frais physiquement et devrait l’emporter pour une cote de 1.31.

Les autres options :

Victoire de Rybakina en deux sets face à Vesnina (1.33)

Victoire de Sabalenka en deux manches face à Pavlyuchenkova (1.49)

Victoire de Vondrousova face à Hercog (1.50)

Victoire de Garin face à Giron (1.32)

Cote totale des cinq paris sûrs : 5.14