PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 4 mai – Coupe du Portugal

Notre pronostic : Porto bat Famalicao et plus de 1,5 but dans le match (1.40)

Porto doit conclure le travail. Vainqueur 2-1 à l’aller, l’actuel 2e du championnat Portugais est en ballotage très favorable pour se hisser en finale de la coupe. Invaincu, toutes compétitions confondues, depuis 10 matches, il fait surtout quasiment carton plein à domicile et affronte un adversaire qu’il a toujours battu. Famalicao risque donc d’être en grande difficulté ce soir à l’Estadio do Dragao, pelouse sur laquelle il a toujours concédé au moins 3 buts. Malgré une bonne saison dans les compétitions nationales, une nouvelle défaite est ainsi à prévoir ce soir. Porto devrait faire le travail sans forcer.

