PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 4 mars - Coupe d'Allemagne

Notre pronostic : le Bayern bat Fribourg, au moins deux buts dans le match (1.28) !

L'ère Tuchel a parfaitement commencé à Munich ! Le Bayern a explosé Dortmund dans le Klassiker (4-2), résultat qui lui permet de reprendre la tête de la Bundesliga. Les Bavarois sont toujours en lice pour un triplé historique : championnat d'Allemagne, Ligue des Champions et Coupe nationale. Opposés à Fribourg ce soir à l'Allianz Arena en quart de finale, les partenaires de Kingsley Coman devraient faire la différence assez facilement. Le SCF reste sur trois matches sans victoire et n'a plus battu le Bayern depuis 2015 ! Banco pour une victoire munichoise avec au moins deux buts dans le match pour augmenter la cote (1.28) !

Autre option :

Brighton gagne à Bournemouth (1.54)

Total des deux paris sûrs : 1.97