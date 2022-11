PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 4 novembre - Jupiler Pro League - Belgique

Notre pronostic: Genk bat Charleroi (1.39)

Genk, leader du championnat de Belgique avec treize victoires, un nul et une défaite en quinze journées, part logiquement favori contre Charleroi (11e). Le Racing possède la meilleure attaque et la meilleure défense de la Jupiler Pro League et vient d'aligner huit victoires consécutives, série en cours. Charleroi, qui reste sur six revers d'affilée à Genk, risque une nouvelle fois de souffrir sur la pelouse du grand favori pour le titre. Alors banco sur le succès des "Schtroumpfs" !

Fiabilité : 80 %

