PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 4 septembre - Coupe du monde

Notre pronostic: la Finlande bat le Kazakhstan (1.46)

Après un nul (2-2) contre la Bosnie et un autre (1-1) en Ukraine, la Finlande n'a pas droit à l'erreur ce soir face au Kazakhstan si elle veut avoir une petite chance de disputer sa deuxième grande compétition après un Euro 2020 où elle n'a pas été ridicule (victoire 1-0 contre le Danemark et défaites 1-0 contre la Russie puis 2-0 face à la Belgique). Les Finlandais, emmenés par leur buteur de Norwich Teemu Pukki, ont réalisé récemment de belles performances (victoire 2-0 en France en amical) alors que leurs adversaires d'aujourd'hui n'ont plus gagné une seule rencontre depuis un an jour pour jour (2-0 en Lituanie). Alors banco sur un succès de la Finlande à Helsinki ! Et si vous avez un doute, je propose ci-dessous d'autres alternatives.

Fiabilité: 75 %

Les autres options:

La Serbie bat le Luxembourg (1.25)

La Slovénie bat Malte (1.15)

L'Ecosse bat al Moldavie (1.18)

Les Pays-Bas battent le Monténégro par au moins deux buts d'écart (1.42)

Cote totale des cinq paris sûrs: 3.52

