PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 5 avril Liga NOS - Portugal

Notre pronostic : victoire du Sporting Portugal contre Moreirense (1.46)

Là encore c’est une rencontre très déséquilibrée à suivre aujourd’hui. Le Sporting est leader du championnat avec une belle avance sur le 2e, le FC Porto. Si les joueurs restent concentrés et solides comme ils le sont depuis le début de saison, rien ne pourra entraver leur route vers le titre qu’ils n’ont pas gagné depuis 2016. Invaincu depuis le début de saison, le leader ne devrait pas perdre sauf catastrophe. Avec une seule victoire sur ses six derniers matches, Moreirense n’y arrive plus et pointe à la 8e place du classement. La saison est donc moyenne pour ce club et la marche est bien trop haute face au Sporting ce soir. C’est pourquoi je vous conseille la victoire du 1er de Liga NOS. Un pari sûr coté à 1.46 !

