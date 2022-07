PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 5 juillet – WTA Wimbledon

Notre pronostic : Jabeur bat Bouzkova (1.32)

Ons Jabeur a une occasion en or d’aller jusqu’au bout. Endossant désormais le costume de grande favorite pour la victoire finale, notamment depuis l’élimination d’Iga Swiatek, la Tunisienne est dans une forme étincelante cette année. Restant sur vingt-six succès en trente matches, elle a gagné chacun de ses neuf duels sur gazon, remportant au passage le tournoi de Berlin. La mission s’annonce donc particulièrement difficile pour Marie Bouzkova. La Tchèque réalise pourtant une compétition très sérieuse, ne concédant qu’un seul set en quatre rencontres. Si son tableau de chasse force le respect, éliminant Collins, Li, Riske et Garcia, la marche risque cette fois d’être bien trop haute et Jabeur devrait atteindre le dernier carré (1.32).

Pariez sur Bouzkova – Jabeur ici !

Les autres options :

Plus de 18,5 jeux entre Maria et Niemeier (1.30)

Plus de 30,5 jeux entre Djokovic et Sinner (1.35)

Cote totale des trois paris sûrs : 2.32