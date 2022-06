PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 5 juin – Ligue des Nations

Notre pronostic : la Suède ne perd pas face à la Norvège (1.30)

C’est un beau duel nordique qui a lieu ce soir. Les Suédois ont réalisé un match très solide en Slovénie jeudi dernier, où ils se sont imposés 2-0. La Suède possède un effectif de qualité, avec notamment une très belle attaque sur le papier. Les joueurs d' Andersson restent d’ailleurs sur une impressionnante série de neuf victoires et un nul dans le temps réglementaire sur les dix dernières rencontres disputées à domicile. De bon augure avant d’affronter une équipe de Norvège elle aussi en forme. Les coéquipiers d’Erling Haaland sont parvenus à s’imposer dans la douleur en Serbie il y a trois jours. Cette équipe fait, toutefois, face à un adversaire qu’elle n’a plus battu depuis 2005 et contre qui elle reste sur quatre matches nuls d’affilée. S’ils peuvent arracher un point ce soir, je ne les vois pas s’imposer et miserais donc sur la Suède qui ne perd pas (1.30).

Pariez sur Suède – Norvège ici !

Les autres options :

Malte gagne à Saint-Marin (1.27)

La Macédoine du Nord gagne à Gibraltar (1.36)

L’Irlande du Nord ne perd pas à Chypre (1.22)

L’Espagne ne perd pas en République Tchèque et au moins un but (1.25)

Le Portugal ne perd pas face à la Suisse et au moins un but (1.26)

La Serbie bat la Slovénie (1.44)

Cote totale des sept paris sûrs : 6.17