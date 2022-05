PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 5 mai - Ligue Europa Conférence 1/2 finale retour

Notre pronostic: la Roma ne perd pas contre Leicester et moins de 4,5 buts dans le match (1.38)

Après son nul 1-1 concédé à domicile, Leicester se retrouve en ballotage défavorable avant d'aller défier la Roma au Stadio Olimpico. Déjà battus à Naples (3-0) et sur la pelouse du Legia Varsovie (1-0) en Ligue Europa, les Foxes ont été reversés, comme l'OM, en Ligue Europa Conférence et ont encore chuté à Rennes (2-1) en 1/8 de finale. Même s'ils ont atteint les demies, ils n'ont pas toujours bien voyagé. De son côté, la Roma est invaincue devant son public sur la scène européenne (3 victoires et 2 nuls - 16 buts marqués et seulement 4 encaissés). Si les Norvégiens de Bodo/Glimt avaient posé de sérieux problèmes aux Italiens en phase de poule (6-1 et 2-2), ils ensuite ont explosé en 1/4 de finale retour à Rome: 4-0 ! Pour toutes ces raisons, je vous conseille de parier sur le fait que les Giallorossi pas à domicile contre Leicester et que l'on verra moins de 4,5 buts.

Fiabilité : 80 %

Les autres options :

Marseille ne perd pas contre Feyenoord (1.35)

Francfort ne perd pas contre West Ham (1.42)

Leipzig ne perd pas à Glasgow (1.29)

Djurgarden bat Helsingborg (1.41)

Cote totale pour les cinq paris sûrs: 4.81

