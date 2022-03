PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 5 mars – Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic: le Bayern bat Leverkusen (1.39)

Mission impossible pour Leverkusen (3e de Bundesliga) sur la pelouse du Bayern (leader) ? C’est fort probable car les Bavarois se sont imposés 5-1 à l’aller et comptent 80 % de victoires contre leurs adversaires du jour sur les dix dernières confrontations, tout stade confondu. Cette saison, les Munichois ont remporté dix rencontres sur douze devant leur public alors que le Bayer voyage moins bien depuis deux mois et demi: deux succès mais trois défaites à Francfort (5-2), Fribourg (2-1) et dernièrement à Mayence (3-2). Pour toutes ces raisons, je ne vois pas les partenaires de Lewandowski et Gnabry se faire surprendre à l’Allianz Arena.

Les autres paris sûrs:

Leipzig bat Fribourg (1.55)

Liverpool bat West Ham (1.29)

Norwich ne perd pas contre Brentford (1.48)

Newcastle ne perd pas contre Brighton (1.43)

Leicester ne perd pas contre Leicester (1.27)

Le Real Madrid bat la Real Sociedad (1.60)

Cote totale pour les sept paris sûrs: 11.87

