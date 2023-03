PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 5 mars – Ligue 1

Mon pronostic : Toulouse ne perd pas contre Clermont et au moins un but (1.30)

En démonstration lors du quart de finale de Coupe de France face à Rodez (6-1), les Toulousains ont fait le plein de confiance et se posent comme étant redoutables. Ils devront tout de même se relancer après deux défaites de suite en Ligue 1 à Reims (3-0) et contre Marseille (3-2). Le Téfécé est 11e avec onze points d’avance sur la zone rouge et est presque déjà sauvé. Tout à l’heure, le match contre Clermont est abordable. Les Clermontois n’ont plus gagné depuis six matches et je ne les vois pas stopper cette série. Je vous propose donc de miser sur la sécurité avec le 1N et au moins un but dans la rencontre pour gonfler un combiné.

Les autres options :

Montpellier ne perd pas contre Angers et au moins un but (1.24)

Le FC Barcelone bat Valence (1.45)

Le Real Madrid ne perd pas sur la pelouse de la Betis Séville et au moins un but (1.24)

L’Inter bat Lecce (1.33)

Cote totale des cinq paris sûrs : 3.85