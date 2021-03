PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 5 mars Primeira Liga - Portugal

Notre pronostic: le Sporting bat Santa Clara (1.45)

Belle cote (1.45) pour la victoire du leader contre le 7e du championnat portugais ! En effet, le Sporting se balade cette saison (17 succès et 4 nuls en 21 journées) et se rapproche du titre chaque week-end. Au stade José Alvalade, les Lisboètes ont fait quasi carton plein avec huit victoires et deux nuls (20 buts marqués et 5 encaissés). Dans ces conditions, la tâche de Santa Clara s’annonce compliquée même si ce club, bien calé en milieu de tableau, peut jouer libéré car il n’a plus rien à craindre ni à espérer. Notez enfin qu’en dix-huit ans, ces deux équipes ne se sont affrontées que six fois et que le Sporting s’est imposé dans 100 % des cas. Alors banco sur un succès des futurs champions du Portugal !

Fiabilité : 80 %