PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 6 août - Eredivisie - Pays-Bas

Notre pronostic: le PSV Eindhoven bat Emmen par au moins deux buts d'écart (1.50)

Aux Pays-Bas, le championnat se joue essentiellement entre l'Ajax et le PSV. Ces deux clubs doivent donc laisser échapper le moins de points possible, surtout à domicile. Les trois défaites d'Eindhoven sur sa pelouse lui ont couté le titre 2022 (malgré les quatorze succès) pour une seule longueur de différence au classement. La plupart des quatorze succès du PSV ont été acquis par au moins deux buts d'écart. Ce soir, pour la réception d'Emmen, qui luttera pour se maintenir en Eredivisie après son titre de champion en deuxième division, le favori doit déjà penser à son goal-average. La tâche du promu s'annonce pour moi quasi impossible surtout qu'Eindhoven reste sur deux excellents résultats: 5-3 face à l'Ajax en Super Coup des Pays-Bas et 1-1 à Monaco en préliminaires de la Ligue des champions... après une série de bons matches amicaux. Dans ces conditions, je pense que le côte de 1.50 pour une victoire du PSV par plus d'un but d'écart est très intéressante.

Fiabilité : 75 %

