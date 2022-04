PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 6 avril – Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic: Augsburg ne perd pas contre Mayence (1.60)

Bien qu’il soit outsider selon les bookmakers, le FC Augsburg a de très bonnes chances de prendre au moins un point ce soir contre Mayence. En effet, les visiteurs voyagent très mal cette saison en Bundesliga: deux victoires, deux nuls et neuf défaites en déplacement ! En 2022, ils n’ont pris que deux points sur quinze possibles. En revanche, le FCA n’a perdu qu’une seule rencontre cette année à domicile face à Fribourg et vient de s’imposer 3-0 contre Wolfsburg. Enfin, Augsburg reste sur cinq succès de suite sur sa pelouse contre Mayence. Pour toutes ces raisons, je vous propose de jouer le 1N pour une jolie cote de 1.60. Et si les deux équipes marquent comme je le pense, on passe à 2.50 !

Fiabilité : 70 %

