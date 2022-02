PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 6 février – Ligue 1

Notre pronostic : Strasbourg ne perd pas contre Nantes et au moins un but (1.30)

Les Nantais sont en feu en ce moment. Lors de leurs dernières rencontres toutes compétitions confondues, ils ont gagné six fois pour deux nuls et une défaite. Ils restent sur un beau succès face à Lorient (4-2) lors de la dernière journée. Les Canaris sont 10e de Ligue 1 avec seulement trois points de retard sur leur adversaire du jour qui est 4e ! C’est dire si cette Ligue 1 est très resserrée. Le Racing a perdu à Bordeaux il y a deux semaines. Une défaite surprenante, surtout vu le score (4-3). Les Strasbourgeois étaient menés trois à zéro à la 43e minute. Je pense qu’ils vont corriger le tir tout à l’heure. Je ne vois pas Strasbourg perdre cette rencontre surtout à la Meinau avec le retour du public. Je vous propose donc le 1N avec au moins un but dans le match. Un pari qui me paraît sûr !

