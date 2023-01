PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 6 janvier – Coupe de France

Notre pronostic : le PSG gagne à Châteauroux par au moins deux buts d’écart (1.35)

Duel extrêmement déséquilibré à suivre ce soir. Le PSG, même sans ses stars (Mbappé, Messi, Neymar) est très largement favori et a le banc nécessaire pour s’imposer facilement. Les habituels remplaçants et les jeunes vont devoir se montrer pour la suite de la saison sur la pelouse d’une équipe qui évolue en National. Châteauroux est dans la zone rouge et n’a plus gagné depuis quatre rencontres. Les Castelroussins n’ont même remporté que deux rencontres sur les neuf dernières disputées qui correspondent à leurs deux tours en Coupe de France sur les pelouses d’équipes bien plus faibles. Pour moi, les Parisiens vont s’imposer largement, cela ne fait pas de doute (1.35).

