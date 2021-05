PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 6 mai Ligue Europa – 1/2 finale

Notre pronostic : Manchester United ne perd pas contre l’AS Rome et au moins deux buts dans la rencontre (1.40)

Les Mancuniens ont fait 99% du travail en s’imposant très largement à domicile lors du match aller (6-2). Si la qualification fait peu de doute, la différence de niveau entre les deux équipes est criante. Les Red Devils font une très bonne saison. L’échec en Ligue des Champions pourrait être gommé par cette qualification en finale de la petite sœur et pourquoi pas, d’un titre. En championnat, ils sont en très bonne position avec une belle 2e place. Je ne vois pas la Roma s’imposer chez elle. Les Italiens sont dans une série noire avec six rencontres de suite sans victoire. Ce week-end ils ont perdu contre la Sampdoria (2-0) et pourrait voir l’Europe leur échapper avec seulement deux points d’avance sur le 8e, Sassuolo. L’objectif de la fin de saison n’est peut-être pas sur ce match retour. C’est pourquoi je miserais sur le fait que Manchester ne perde pas avec au moins deux buts dans la rencontre pour faire gonfler la cote (1.40).

Pariez sur AS Rome – Manchester United ici !

L’autre option :

Benfica ne perd pas face à Porto (1.32)

Cote totale des deux paris sûrs : 1.85