PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 6 mai – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : Manchester City s’impose par au moins deux buts d’écart face à Leeds (1.35)

La machine est lancée et elle ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Après sa victoire face à Arsenal il y a deux semaines, Manchester City fonce tout droit vers un nouveau titre de champion d'Angleterre. Les Citizens n'ont plus perdu toutes compétitions confondues depuis le 5 février et une défaite contre Tottenham. Les hommes de Pep Guardiola, toujours engagés en Ligue des Champions, peuvent vivre une fin de saison historique, et ce n'est pas Leeds, 17e de Premier League qui va les freiner. Avec 87 buts inscrits en 33 journées de championnat, les Skyblues n'auront pas de mal pour se défaire des Peacocks. Je ne vois pas autre chose qu'une victoire de Manchester City par au moins deux buts d'écart.

Pariez sur Manchester City – Leeds ici !

Les autres options :

Milan ne perd pas face à la Lazio (1.22)

Bordeaux ne perd pas contre Caen (1.24)

Le Borussia Monchengladbach ou match nul contre Bochum (1.23)

L’Union Berlin ne perd pas à Augsburg(1.29)

Tottenham ou match nul contre Crystal Palace (1.20)

L’Inter ne perd pas à Rome (1.34)

Liverpool bat Brentford (1.46)

Le Bayern s’impose à Brême (1.30)

Le Real Madrid bat Osasuna (1.33)

Cote totale des paris sûrs : 13.15