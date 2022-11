PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 6 novembre – Ligue 1

Notre pronostic : le PSG gagne à Lorient et au moins deux buts (1.31)

La victoire sur la pelouse de la Juventus a finalement eu un parfum de défaite en fin de rencontre. Le PSG a perdu sa place de leader au profit du Benfica Lisbonne à cause du nombre de buts marqués à l’extérieur, les Lisboètes en ayant mis six à Haifa lors de la dernière journée. Cependant, il ne faut pas oublier que le club de la capitale est toujours invaincu depuis le début de saison avec seize victoires et quatre nuls. Difficile de ne pas imaginer un succès aujourd’hui d’autant que le FC Lorient marque le pas depuis quelques semaines. Les Merlus, auteurs d’une entame de championnat grandiose, ont plus de mal depuis trois rencontres et cela correspond avec l’absence de Terem Moffi. Le Nigérian a retrouvé les pelouses à Nice mais a démarré sur le banc. Cette fois il sera bien là mais je ne pense pas que cela sera suffisant pour inquiéter le club de la capitale. Je vous propose donc de jouer la victoire du Paris Saint-Germain avec au moins deux buts dans la rencontre (1.31), à mettre dans un combiné.

