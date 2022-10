PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 6 octobre – Ligue Europa

Notre pronostic : Rennes bat le Dynamo Kiev (1.45)

Après un début de saison que l’on peut juger décevant, le Stade Rennais a enfin trouvé la bonne formule en enchaînant sept rencontres sans défaite toutes compétitions confondues dont une victoire chez les Chypriotes de l’AEK Lanarca (2-1) et un nul contre Fenerbahce (2-2). Vainqueurs à Strasbourg (3-1) les Bretons ont préparé de la meilleure des manières cette rencontre européenne face au club ukrainien du Dynamo Kiev qui a perdu ses deux matches de poule. Evidemment la situation géopolitique complique énormément le début de saison de cette équipe qui compte six revers et deux succès pour le moment. Rennes se doit donc de l’emporter au Roazhon Park. Un pari que je glisserais dans un combiné plus large !

