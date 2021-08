PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 7 août - Ligue 2 - France

Notre pronostic: Caen ne perd pas contre Sochaux (1.35)

Si le départ de Stéphane Moulin risque de faire beaucoup de mal à Angers, son arrivée à Caen pourrait faire beaucoup de bien au club normand. En effet, depuis le changement d'entraîneur au Stade Malherbe, les résultats sont bons: deux victoires sans encaisser de but (4-0 face à Rodez et 1-0 à Niort). Co-leader avec le Paris Football Club, Caen voudra à tout prix enchaîner un troisième succès contre Sochaux, vainqueur à Dijon en ouverture mais battu par le Havre à Bonal, afin de rester en haut du classement de Ligue 2. Bien que les Sochaliens restent sur trois victoires consécutives en Normandie, je ne vois pas cette fois les Caennais s'incliner à d'Ornano car ils sont sur une bonne dynamique et pourront s'appuyer sur une solide défense. Caen pourrait bien être la bonne surprise de la saison en L2.

Fiabilité: 80 %

