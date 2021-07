PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 7 juillet Ligue des Champions

Notre pronostic : victoire du Slovan Bratislava face au Shamrock Rovers (1.47)

Le champion de Slovaquie part largement favori pour ce match aller. C'est logique tant les Slovaques ont impressionné au niveau national. Avec seulement trois défaites lors de leurs vingt-trois dernières rencontres disputées, les Bratislaviens ont prouvé qu'ils peuvent être une équipe redoutable à ce niveau. Les Irlandais, eux, ont connu une fin de saison très moyenne avec trois victoires, trois nuls et trois défaites au cours de leurs neuf derniers matches. L'état de forme est clairement en faveur du Slovan qui devrait logiquement s'imposer à domicile d’autant que le club reste sur une préparation presque parfaite avec trois succès et un score de parité. Un pari qui me paraît plutôt sûr coté à 1.47 !

