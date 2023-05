PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 7 mai - Ligue 1

Notre pronostic : Monaco gagne à Angers (1.45)

C’est le match idéal pour une équipe de Monaco qui doit absolument renouer avec la victoire. Les joueurs de Philippe Clément ont pris deux claques d’affilée, à Lens (0-3) et face à Montpellier (0-4). Largués dans la course au podium, il faut maintenant sécuriser la 4e place, qualificative pour la Ligue Europa. Et en dehors du faux pas au stade Felix-Bollaert il y a deux semaines, les Monégasques sont excellents à l'extérieur. Surtout, ils se déplacent sur la pelouse d’une équipe qui a vécu une saison cauchemardesque. En effet, Angers est déjà officiellement relégué en Ligue 2, après n’avoir pris que 14 petits points en 33 rencontres. La différence de niveau entre les deux équipes est énorme et Monaco doit en profiter pour se relancer.

Pariez sur Angers - Monaco ici !

Les autres options :

Toulouse ne perd pas à Ajaccio (1.28)

Lorient ne perd pas face à Brest (1.38)

Naples ne perd pas face à la Fiorentina (1.26)

Dortmund ne perd pas face à Wolfsbourg et plus de 1,5 but dans le match (1.25)

Feyenoord gagne sur la pelouse de l’Excelsior Rotterdam (1.20)

Twente ne perd pas à Emmen et plus de 0,5 but dans le match (1.26)

Le Sporting gagne sur la pelouse de Pacos de Ferreira (1.35)

Cote totale des huit paris sûrs : 8.23