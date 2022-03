PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 7 mars - Ligue 2

Notre pronostic : Toulouse bat Dunkerque (1.33)

La Ligue 1 n'est plus très loin pour le TFC. Toulouse, en cas de victoire, pourrait reprendre six points d'avance sur le 3e, Ajaccio, et posséder un bon break d'avance à douze journées de la fin du championnat. La période est très bonne avec quatre succès de rang pour les Toulousains et même neuf rencontres sans défaite de suite. Attention tout de même à cette équipe de Dunkerque qui va mieux avec neuf points pris sur les douze derniers possibles. Les Nordistes viennent de s'imposer face à Dijon mais sont toujours dans la zone rouge, à la 18e place, à deux longueurs de Quevilly-Rouen. Cependant difficile de ne pas imaginer le TFC l'emporter au Stadium. Un pari qui me paraît sûr, idéal pour entrer dans un combiné !

