PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 7 novembre – Süper Lig – Turquie

Notre pronostic : Fenerbahçe bat Sivasspor (1.34)

C’est quasiment un match des extrêmes. Fenerbahçe réalise une saison impressionnante, n’ayant perdu qu’à deux reprises lors de ses 24 matches, toutes compétitions confondues. Restant actuellement sur une série de 13 rencontres sans défaite, le leader a l’occasion de prendre une avance de quatre points sur Galatasaray. A l’inverse, Sivasspor ne parvient pas à enchaîner les bons résultats. L’actuel 16e et relégable a réalisé de belles performances en Ligue Europa Conférence mais peine à confirmer en Süper Lig. En grande difficulté en déplacement, il sera difficile pour les joueurs de Riza Calimbay d’obtenir un point à l’Ülker Stadyumu d’Istanbul. Fenerbahçe devrait facilement s’imposer.

Les autres options :

Basaksehir ne perd pas sur la pelouse de Hatayspor (1.22)

le CFR Cluj ne perd pas face à l’Universitatea Craiova et plus de 0,5 but dans le match (1.28)

Cote totale des trois paris sûrs : 2.09