PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 7 septembre - Coupe du monde

Notre pronostic: la Slovaquie bat Chypre (1.40)

Si la Slovaquie veut garder un petit espoir d'accrocher ne serait-ce que les barrages dans le groupe H, elle doit impérativement s'imposer à Bratislava face à Chypre, surtout après le 0-0 du match aller. Les Slovaques alternent jusqu'ici le bon (victoire contre la Russie et nul en Slovénie), mais aussi le moins bon (nul à domicile face à Malte et nul à Chypre). En accueillant la lanterne rouge du groupe dominé par la Croatie et la Russie, les partenaires de Marek Hamsik jouent leur dernière carte. S'ils ne gagnent pas aujourd'hui, ils seront sûrs de ne pas voir le Qatar dans quinze mois. Alors banco sur le succès slovaque !

Fiabilité: 80 %

Les autres options:

Le Danemark bat Israël (1.26)

Les Pays-Bas battent la Turquie (1.33)

Le Monténégro bat la Lettonie (1.35)

La Russie bat Malte par au moins 2 buts d'écart (1.32)

La Corée du Sud bat le Liban par au moins 2 buts d'écart (1.49)

Cote totale des six paris sûrs: 6.23

