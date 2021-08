PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 9 août - Liga Pari-Match - Ukraine

Notre pronostic: Tchernihiv bat Ingoulets (1.42) !

C'est en Ukraine que j'ai trouvé un très bon rapport cote/risque. Le Desna Tchernihiv a bien débuté le championnat avec deux succès en deux journées: 3-0 contre Odessa et 2-1 à Mariupol. Ingoulets ne peut pas en dire autant après une défaite 2-1 sur la pelouse du Shakhtar Donetsk et surtout un inquiétant revers à domicile contre Lugansk (5-1). Par ailleurs, l'avant-dernier de Liga Pari-Match n'a jamais battu l'actuel 3e lors des six dernières confrontations en six ans. Dans ces conditions, il me semble très judicieux de faire confiance au favori sur sa pelouse.



Fiabilité: 80 %



Les autres options:

- Sotchi bat Ekaterinburg (1.60)



- Trnava bat Tatran (1.26)



- U. Craiova bat Voluntari (1.60)



- Hoffenheim gagne sur la pelouse du Viktoria Cologne (1.40)

Cote totale des cinq paris sûrs: 6.41



