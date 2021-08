PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 8 août - Ligue 1

Notre pronostic: moins de 2,5 buts lors de Rennes - Lens (1.64)

C'est une tradition ! Les matches entre Rennes et Lens n'offrent généralement pas de festival offensif. Dans 70 % des cas, les spectateurs assistent à moins de trois buts dans cette opposition. Lors des sept derniers au Roazhon Park, aucun n'a engendré plus de 2,5 buts. La saison passé, Rennes n'a pas réussi à marquer contre Lens (0-0 à Bollaert et 0-2 en Bretagne). Lors de leurs cinq matches amicaux, les Rouge et Noir n'en ont remporté qu'un (1-0 face au Torino). Mais les Sang et Or n'ont guère convaincu, hormis contre l'Udinese, en début de préparation. A priori, les deux équipes ne devraient pas se lâcher et devraient penser avant tout à ne pas perdre. Pour toutes ces raisons, j'imagine mal plus de deux buts dans cette rencontre.

Fiabilité: 75 %

