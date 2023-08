PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 8 août - Qualifications Ligue des Champions

Notre pronostic : le PSV Eindhoven bat Sturm Graz (1.40)

Le PSV Eindhoven doit enfin se reprendre dans les qualifications. Les Néerlandais n’ont, en effet, plus atteint la phase de poules de la Ligue des Champions depuis cinq ans. Auteurs d’une excellente saison en championnat, ils n’ont pu empêcher le Feyenoord Rotterdam de s’emparer du titre. Aujourd’hui, les coéquipiers de l’ancien niçois Walter Benitez partent très largement favoris face à Sturm Graz. Il faut dire qu’ils n’ont plus perdu au Philips Stadion depuis le 12 novembre 2022. Impressionnant sur le plan offensif, le PSV inscrit généralement au moins deux buts devant son public. En face, Sturm Graz réalise de belles performances hors de ses bases mais se montre assez irrégulier. Les Autrichiens ont notamment du mal à briller sur les pelouses des écuries d’un calibre supérieur, que ce soit en championnat ou en coupe d’Europe. Une défaite aux Pays-Bas lors de cette première manche n’aurait donc rien d’anormal.

