PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 8 avril Ligue Europa

Notre pronostic: les deux équipes marquent lors d’Ajax - Roma (1.49)

La Roma a marqué à l’extérieur lors de 100 % de ses matches de Ligue Europa à Sofia, Cluj, Berne, Braga et Donetsk. L’Ajax a pris au moins un but à la Cruyff Arena en Ligue des champions contre Liverpool, Midtjylland et l’Atalanta mais aussi face à Lille en Ligue Europa. Seul les Young Boys de Berne sont restés muets à Amsterdam cette saison sur la scène européenne. Dans ces conditions et vu que cette confrontation s’annonce très indécise, je ne serais pas du tout étonné que l’on voit des buts de chaque côté ce soir entre l’Ajax et la Roma.

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Lyon gagne sur la pelouse du Red Star (1.30)

Villarreal ne perd pas à Zagreb (1.33)

Man. Utd ne perd pas à Grenade et moins de 4,5 buts (1.21)

Les Young Boys de Berne ne perdent pas à St Gall (1.22)

Cote totale pour les cinq paris sûrs : 3.80

