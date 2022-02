PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 8 février – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : Manchester United ne perd pas à Burnley et moins de 4,5 buts (1.30)

Burnley n’a plus gagné la moindre rencontre depuis dix journées ! C’était face à Brentford pour un succès trois buts à un. C’est d’ailleurs la seule victoire cette saison des Clarets. Après celle-ci ils n’ont pris que six points et sont donc bons derniers de Premier League. Tout n’est pas perdu pour le maintien car il n’y a que trois longueurs qui les séparent du premier non-relégable. Il faudrait donc obtenir des résultats. Cela me paraît très compliqué ce soir face à Manchester United. Les Mancuniens ne sont pas exceptionnels sous les directives de Rangnick. Ils viennent juste de se faire sortir de la FA Cup par Middlesbrough qui évolue en Championship. Je pense qu’il y aura la volonté de réagir tout de suite à cette désillusion. Je ne m’attends donc pas à voir United perdre. Je vous conseille le N2 avec moins de 4,5 buts pour gonfler un peu plus la cote !

