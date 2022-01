PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 8 janvier - F.A Cup - Angleterre

Notre pronostic: Leicester bat Watford (1.58)

Leicester (10e du championnat) reste sur quatre victoires consécutives à domicile, contre le Legia Varsovie (Ligue Europa), Newcastle, Liverpool... et Watford (17e) en Premier League, 4-2 le 28 novembre 2020. Vous pouvez donc être optimistes pour les Foxes lors du 3e tour de la F.A Cup contre une équipe qui vient d'enchaîner six revers d'affilée (6 buts marqués et 16 encaissés). Par ailleurs, les Hornets détestent les voyages au King Power Stadium: dix défaites lors de ses douze dernières visites en quinze ans. Alors banco sur une victoire de Leicester devant son public pour cet excellent rapport cote/risque !

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Rennes ne perd pas à Lens (1.44)

Bastia ne perd pas contre Quevilly (1.22)

Vizela ne perd pas contre Moreirense (1.30)

Boavista ne perd pas contre Tondela (1.23)

Stuttgart ne perd pas à Greuther Fürth (1.30)

Hoffenheim bat Augsburg (1.58)

Le Real bat Valence (1.36)

Cote totale pour les huit paris sûrs: 12.40

