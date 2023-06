PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 8 juin – WTA Roland Garros ½ Finale

Notre pronostic : Sablenka bat Muchova (1.31)

Il ne devrait pas y avoir de suspens pour cette première demi-finale. Il est déjà très étonnant de retrouver Karolina Muchova en demi-finale, elle qui n’avait jamais atteint la deuxième semaine ici Porte d’Auteuil. Actuellement 43e mondiale, la Tchèque fera son entrée dans le top 20 lundi et c’est mérité pour celle qui a battu Sakkari au premier tour avant d’enchaîner contre Podoroska (la seule à lui avoir pris un set), Begu, Avanesyan puis Pavlyuchenkova. Cependant, affronter Sabalenka est une autre paire de manche. La Biélorusse a passé un cap après son succès à l’Open d’Australie. A l’heure actuelle, au classement live, elle est n°1 mondiale et si elle fait mieux que Swiatek, elle le deviendra officiellement. C’est dire s’il y a de l’enjeu pour Sabalenka. Elle joue dans une autre cour que Muchova et c’est pour cela que je ne me fais aucun doute sur l’issue de ce match avec un succès de Sabalenka pour une cote de 1.31 !

Pariez sur Muchova – Sabalenka ici !

L’autre option :

Swiatek bat Haddad Maia en deux manches (1.20)

Cote totale des deux paris sûrs : 1.57