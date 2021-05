PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 8 mai Ligue 1 – France

Notre pronostic : victoire de Lyon face à Lorient (1.40)

Forts de leur incroyable victoire lors de la dernière journée à Monaco (2-3), les Lyonnais se sont relancés dans la course à la 3e place et à la Ligue des Champions. Pour cela, il ne faudra pas gâcher tous les efforts consentis dans cette fin de match à rebondissement à Louis II. L’objectif est donc de mettre la pression sur les Monégasques en s’imposant aujourd’hui face à une équipe de Lorient en bas de classement. Attention donc aux Merlus qui doivent absolument prendre des points pour éviter de voir un retour potentiel de Nantes. Actuellement 17e, Lorient va connaître une fin de saison très tendue. Si les Lorientais sont bons actuellement c’est surtout grâce à leurs performances à domicile. Leurs deux dernières victoires ont été au Moustoir. A l’extérieur c’est beaucoup plus compliqué pour eux. Ils n’ont glané que neuf points depuis le début de saison en déplacement. C’est pourquoi cela me paraît sûr de parier sur la victoire de Lyon lors de cette rencontre (1.40) !

