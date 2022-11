PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 8 novembre - Liga

Notre pronostic : Barcelone gagne sur la pelouse d'Osasuna (1.46) !

Onze victoires en treize journées, 31 buts marqués pour seulement 4 encaissés. Le FC Barcelone a réussi son début de saison en Liga et reste au contact du Real. Les Catalans se déplacent Pampelune ce soir pour aller défier Osasuna, surprenant cinquième du championnat espagnol. Barcelone négocie parfaitement les matches à sa portée et Xavi peut compter sur l'état de forme de ses attaquants : Lewandowski (treize buts) et Dembélé (quatre buts). Le Barca, qui n'a plus perdu depuis 10 ans au stade El Sadar, devrait une nouvelle empocher les trois points (1.46) ! Fiabilité : 88% !

Autres options :

L'AC Milan gagne à la Cremonese (1.48)

Bilbao bat Valladolid (1.44)

Total des trois coups sûrs : 3.11

Pariez sur Osasuna - FC Barcelone ici