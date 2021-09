PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 8 septembre Qualifications CDM 2022

Notre pronostic : la Belgique s’impose par au moins deux buts d’écart en Biélorussie (1.37)

La Belgique est largement favorite de cette rencontre. C’est logique tant les Belges dominent ce groupe E avec quatre victoires et un nul et surtout vingt buts marqués, soit une moyenne de quatre par journée. La Biélorussie avait remporté son premier match face à l’Estonie (4-2) puis avait craqué avec trois revers dont une raclée en Belgique (8-0). A domicile, les Biélorusses sont capables de limiter la casse mais je vois encore une démonstration des Diables Rouges. Pour un pari sûr, je vous propose donc de miser sur les Belges qui s’imposent par au moins deux buts d’écart d’autant que la Biélorussie a encaissé quatorze buts pour l’instant. Un pari coté à 1.32, idéal pour entrer dans un combiné plus large.

Les autres options :

L’Espagne s’impose au Kosovo (1.50)

La Suède ne perd pas en Grèce et au moins un but dans la rencontre (1.44)

La Suisse ne perd pas en Irlande du Nord et moins de 3,5 buts dans le match (1.39)

Cote totale des quatre paris sûrs : 3.96