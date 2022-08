PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 9 août - Ligue des champions

Notre pronostic: Viktoria Plzen bat Sheriff Tiraspol (1.54)

Grâce à sa victoire 2-1 à l'aller en Moldavie, Viktoria est désormais en ballotage favorable pour accéder aux barrages de Ligue des champions. Les Tchèques devraient logiquement confirmer à domicile leur supériorité. Depuis la reprise, Plzen présente un excellent bilan avec quatre victoires et un nul (2-2) à Teplice, en cinq matches. Au tour précédent, ils s'étaient imposés 2-1 à Helsinki avant de faire exploser la défense du HJK devant leur public (5-0). Pas sûr que cette fois si le scénario soit identique mais je suis convaincu que les Moldaves vont passer à la trappe ce soir en République Tchèque et seront donc reversés en Ligue Europa. A 1.54, le rapport cote/risque me semble intéressant.

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Les Rangers ne perdent pas contre l'Union St Gilloise (1.25)

Le Dinamo Zagreb ne perd pas contre Ludogorets (1.20)

Benfica ne perd pas sur la pelouse de Midtjylland (1.22)

Ferencvaros ne perd pas contre Qarabag (1.33)

Le Maccabi Haïfa ne perd pas à Limassol (1.32)

Cote totale pour les six paris sûrs: 4.95

