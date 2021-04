PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 9 avril - Eredivisie – Pays-Bas

Notre pronostic: Vitesse Arnhem bat ADO La Haye par au moins deux buts d’écart (1.54)

Match très déséquilibré ce vendredi entre Arnhem (4e) et La Haye, lanterne rouge néerlandaise avec seulement deux victoires, neuf nuls et dix-sept défaites dont quatre consécutives. Avec seulement quinze points, ADO se dirige tout droit vers une descente, à l’image de Dijon en France, et risque fort de connaître de grosses difficultés sur la pelouse du Vitesse. En effet, Arnhem vient de prendre treize points sur quinze (4 victoires et 1 nul en cinq journées) alors que le dernier de la classe reste sur cinq revers et un nul en six déplacements (2 buts marqués et 16 encaissés). Entre deux clubs dont la dynamique est totalement opposée, l’addition risque d’être salée pour La Haye. Alors banco sur une victoire du Vitesse par au moins deux buts d’écart !

Fiabilité : 75 %

