PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 9 avril – Série A - Italie

Notre pronostic : l’Inter bat le Hellas Vérone (1.35)

L’Inter doit se remettre à marquer pour espérer aller chercher le titre en Série A. Les Intéristes restent sur une belle victoire chez la Juventus (1-0) mais le bilan global depuis le mois de février est moyen avec quatre succès, cinq nuls et trois défaites toutes compétitions confondues. C’est évidemment trop peu pour les ambitions des joueurs de Simone Inzaghi. Cependant ils ne sont pas décrochés et peuvent mettre la pression à Naples et au Milan AC s’ils gagnent la rencontre. Le Hellas Vérone est en passe de réaliser son objectif en assurant son maintien. Le 9e du championnat est en forme avec une seule défaite lors des sept derniers matches. Je pense tout de même que l’Inter est plus fort et devrait s’imposer. Un pari idéal pour entrer dans un combiné.

Pariez sur Inter – Hellas Vérone ici !

Les autres options :

Le Real Madrid bat Getafe (1.40)

l’Atletico de Madrid ne perd pas à Majorque (1.21)

Le Betis Séville ne perd pas à Cadix (1.31)

Arsenal ne perd pas contre Brighton et moins de 4,5 buts (1.25)

Wolfsbourg ne perd pas contre l’Arminia Bielefeld et au moins un but (1.23)

Mönchengladbach ne perd pas chez le Greuther Fürth et au moins un but (1.23)

Le PSG gagne à Clermont (1.34)

Rennes ne perd pas à Reims (1.20)

Cote totale des neuf paris sûrs : 9.11