PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 9 février – Premiership - Ecosse

Notre pronostic : le Celtic Glasgow gagne à Aberdeen (1.48)

Avec sept victoires d’affilées, difficile de ne pas imaginer le Celtic ne pas gagner une nouvelle fois à Aberdeen. Pour aller plus loin les joueurs de Glasgow restent même sur une incroyable série de quinze matches sans défaite et on ne compte qu’un nul sur cette période ! Depuis le début de la saison, ils n’ont perdu que trois fois, pour trois cores de parité en vingt-cinq journées et c’est donc logiquement qu’ils sont premiers du championnat. Cependant, attention aux Rangers qui ne sont qu’à une petite longueur. Pas le droit à l’erreur ! Aberdeen est 7e, n’a pris que deux points lors des quatre dernières journées et s’était incliné sur la pelouse du Celtic lors de la phase aller (2-1). Je pense que le leader de Premiership va l'emporter ce soir. Un pari qui me paraît sûr avec une jolie cote de 1.48 !



