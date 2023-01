PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 9 janvier - Coupe d'Angleterre

Notre pronostic: Arsenal gagne à Oxford par au moins deux buts d'écart (1.46)

Leader de Premier League, Arsenal se déplace chez le 15e de League One (D3 anglaise) avec l'ambition de poursuivre son parcours en FA Cup afin de garder le rythme et d'enchaîner les résultats positifs mais aussi pour se rassurer un peu après avoir laissé échapper pour la première fois de la saison des points à l'Emirates Stadium (0-0 face au 3e du championnat, Newcastle) il y a six jours. Même si Mikel Arteta risque de faire tourner son effectif pour ce déplacement à Oxford avant le derby sur la pelouse de Tottenham de dimanche, je ne pense pas que les Gunners puissent se faire surprendre chez un adversaire qui lutte pour ne pas descendre en quatrième division anglaise. Je vous propose donc de parier sur un succès d'Arsenal par au moins deux buts d'écart !

Fiabilité : 70 %

