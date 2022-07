PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 9 juillet – Allsvenskan – Suède

Notre pronostic : Malmö bat Varberg (1.33)

Ce match oppose deux équipes aux ambitions différentes dans ce championnat suédois. Occupant la cinquième place, Malmö peut viser le podium en cas de succès. Après un passage à vide au cours du mois de mai, les joueurs de Milos Milojevic se sont bien repris en enchaînant les bons résultats. Souverains à domicile, ils n’ont perdu qu’un seul de leurs dix derniers matches devant leur public avant d’accueillir aujourd’hui un adversaire en difficulté. Varberg est, en effet, parti pour jouer le maintien tout au long de la saison. L’actuel 12e (sur 16) n’y arrive plus en déplacement, n’obtenant qu’un petit point lors de ses cinq dernières sorties. Malmö devrait donc s’imposer assez facilement dans son antre (1.33).

Pariez sur Malmö – Varberg ici !

Les autres options :

Vikingur Reykjavik bat Akranes (1.33)

Le KA Akureyri ne perd pas face à l’IBV Vestmannaeyjar et plus de 0,5 but dans le match (1.30)

Cote totale des trois paris sûrs : 2.30