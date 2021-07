PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 9 juillet – Wimbledon – ½ finale

Notre pronostic: Novak Djokovic bat Denis Shapovalov 3-0 (1.54)

Novak Djokovic est en mission ! Le numéro 1 mondial veut à tout prix rejoindre Roger Federer et Rafael Nadal avec 20 titres du Grand Chelem. Le Serbe vise aussi remporter les quatre levées du Grand Chelem après avoir gagné l’Open d’Australie et Roland-Garros. Shapovalov en ½ finale puis Berrettini ou Hurkacz en finale auront bien du mal à empêcher Djokovic de remplir ses objectifs. Après avoir perdu la première manche au 1e tour contre Draper, Novak n’a plus lâché le moindre set à Londres. Invaincu depuis sa défaite le 16 mai en finale du Masters 1000 de Rome, le Serbe vient d’enchaîner seize succès consécutifs qui lui ont permis de remporter le tournoi de Belgrade puis Roland-Garros avant d’atteindre les ½ finales de Wimbledon. Contre une telle « machine de guerre », le talentueux Canadien risque de souffrir, lui qui a chuté six fois sur six contre le numéro 1 mondial, ne prenant que deux sets sur les quatorze disputés.

Fiabilité : 75 %

Pariez sur Djokovic - Shapovalov ici