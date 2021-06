PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 9 juin ATP – Roland-Garros

Notre pronostic : victoire de Nadal en trois sets face à Schwartzman (1.33)

S’il y a bien un joueur qui est impressionnant, c’est Rafael Nadal. Le Majorquin a beau avoir gagné treize fois ici, il ne cesse d’impressionner. Il n’a pas perdu une seule manche lors de ses quatre premiers matches et pourtant, ses adversaires, que ce soit Popyrin, Gasquet, Norrie ou encore Sinner, ont plutôt bien joué. Cependant le roi Nadal est dans son royaume. Il se méfiera évidemment de Diego Schwartzman. L’Argentin l’a déjà battu sur terre battue. C’était à Rome l’année dernière. C’est d’ailleurs le seul succès du 10e mondial face à l’Espagnol en onze confrontations. Après ce succès, les deux joueurs s’étaient retrouvés à Roland-Garros et Nadal avait remis les pendules à l’heure en gagnant en trois sets malgré un beau duel de plus de trois heures. Je pense qu’on devrait assister au même genre de match aujourd’hui. Je ne pense pas que le petit Argentin soit en mesure de prendre un set. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur la victoire en trois sets de Nadal pour une cote de 1.33 !

L’autre option :

Victoire de Swiatek en deux manches face à Sakkari (1.58)

Cote totale des deux paris sûrs : 2.10