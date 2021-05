PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 9 mai Ligue 1 – France

Notre pronostic : Monaco s’impose à Reims (1.40)

Pour cette rencontre il ne devrait pas y avoir de surprise. Les Monégasques, après leur défaite face à Lyon, doivent tout faire pour garder cette 3e place qualificative pour la Ligue des Champions. Le bilan 2021 reste très positif avec seulement deux défaites. Monaco est donc logiquement favori pour cette rencontre et devrait gagner alors que les Rémois n’ont plus connu le succès depuis un mois. Reims est spécialiste des nuls avec huit scores de parité sur ses onze derniers matches. 11e et quasiment assuré de rester dans l’élite, je ne vois pas le Stade de Reims prendre un point même à domicile. C’est pourquoi j’irais sur la victoire de Monaco à 1.40, idéale pour entrer dans un combiné.

