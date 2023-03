PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 9 mars – Ligue Europa

Notre pronostic : Manchester United bat le Betis (1.42)

Après l’énorme gifle reçue dimanche à Liverpool (défaite 7-0), les Red Devils doivent vite se racheter en 1/8 de finale aller de la Ligue Europa. Après avoir éliminé Barcelone au tour précédent, il serait étonnant qu’ils trébuchent face au Betis. En effet, depuis la reprise, Man. Utd présente un bilan exceptionnel à Old Trafford : treize victoires et un nul, face à Leeds, en quatorze rencontres toute compétition confondue. Si le Barça ou Manchester City ont été dominés dans le « Théâtre des Rêves », il n’y a pas de raison que les Sévillans rentrent en Espagne avec un résultat positif. Ils ont certes gagné quatre fois en cinq déplacements en 2023 mais c’était chez des adversaires d’un niveau bien inférieur à celui des Mancuniens : Elche (20e), Almeria (18e), Getafe (16e), Rayo Vallecano (7e) et Ibiza, lanterne rouge de deuxième division espagnole, en Coupe du Roi. Alors banco sur un succès de Man. Utd !

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

La Fiorentina bat Sivasspor (1.32)

Leverkusen bat Ferencvaros (1.30)

Villarreal ne perd pas à Anderlecht (1.24)

La Gantoise ne perd pas contre Basaksehir (1.21)

La Roma ne perd pas contre la Real Sociedad (1.21)

Lech Poznan ne perd pas contre Djurgardens (1.20)

Arsenal ne perd pas sur la pelouse du Sporting (1.23)

Cote totale pour les quatre buteurs du jour : 6.53

