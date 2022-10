PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 9 octobre – Ligue 1

Notre pronostic : Rennes bat Nantes (1.49)

Le Stade Rennais est en pleine forme en ce moment avec huit matches sans défaite de suite dont deux succès en championnat à Strasbourg (3-1) puis en Ligue Europa contre le Dynamo Kiev (2-1). Qu’ils semblent loin le début de saison compliqué pour Rennes et qui doit confirmer face à des Nantais pour qui rien ne va. Les Canaris n’ont plus gagné depuis un mois et un succès face à l’Olympiakos (2-1). Après ils ont enchaîné cinq rencontres sans victoire dont quatre défaites. 16e du championnat, je vois le FC Nantes s’incliner dans ce match. Le succès de Rennes, pour moi, ne fait aucun doute et peut servir de base dans un combiné.

