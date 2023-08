PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du jour du 24 août - Ligue Europa Conférence

Notre pronostic : l'Eintracht Francfort bat le Levski Sofia (1.42)

Les Bulgares sont en forme depuis le début de leur saison, qui a commencé à la mi-juillet. Depuis cette date, le Levski Sofia a gagné six fois en neuf rencontres toutes compétitions confondues. Lors de ces qualifications pour l'Europa League Conférence, les «Bleus» ont éliminé les Macédoniens de Shkupi et les Israéliens de l'Hapoel Beer Sheva. Cette fois, ils affrontent Francfort, qui est une équipe sur le papier bien au-dessus. Les coéquipiers de Randal Kolo Muani ont bien débuté leur saison avec une très large victoire en coupe face au Lokomotive Leipzig (0-7) et un court succès à domicile contre Darmstadt (1-0). Face à Sofia, les Aigles ne devraient pas avoir de soucis pour s'imposer, y compris en Bulgarie, tant l'écart de niveau entre les deux équipes est important.

Pariez ici sur Levski Sofia-Eintracht Francfort !

Les autres options :

Astana bat Partizani Tirana (1.62)

Nordsjælland bat le Partizan Belgrade (1.50)

Fenerbahce s'impose face à Twente (1.60)

La Fiorentina bat le Rapid Vienne (1.60)

Maccabi Tel Aviv bat Celje (1.40)

Genk bat Adana Demirspor (1.58)

La Gantoise s'impose face à l' APOEL Nicosie (1.48)

L'AZ Alkmaar bat Brann (1.40)

L'Union Saint-Gilloise bat le FC Lugano (1.50)

Cote totale des dix paris sûrs : 60.73