PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du mercredi 8 mars – Premiership - Ecosse

Notre pronostic : le Celtic bat les Hearts par au moins deux buts d’écart (1.43)

Le Celtic est injouable cette saison en championnat d’Ecosse : vingt-cinq victoires, un nul et une défaite. Même assurés du titre 2023, les « vert et blanc » enchaînent les succès avec la manière. Depuis la reprise, ils ont réussi un parcours hallucinant : quinze victoires et un nul sur la pelouse des Rangers dans le derby ! Contre les Hearts, le Celtic reste sur treize succès consécutifs devant son public dont dix par au moins deux buts d’écart. En 2023, le leader a obtenu les résultats suivants à domicile en Premiership… 2-0, 4-0, 3-0, 4-0. Dans ces conditions, je vous conseille de parier sur le futur champion d’Ecosse par plus d’un but d’écart, même contre le 3e, qui n’a gagné que trois matches en treize déplacements cette saison.

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Livingston ne perd pas contre Dundee Utd (1.27)

Les deux équipes marquent lors de Bayern - Paris-SG (1.39)

Tottenham ne perd pas contre Milan et moins de 4,5 buts dans le match (1.33)

Le Partizan Belgrade bat Kolubara par au moins deux buts d'écart (1.47)

Cote totale pour les quatre buteurs du jour : 4.93

