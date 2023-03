PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du samedi 1 avril – Série A - Italie

Notre pronostic : la Juventus bat Vérone (1.40)

La Juventus n’est certes que 7e à quatre points de l’Europe, mais sans ses quinze unités de sanction, elle serait 2e derrière le Napoli avec quatre longueurs d’avance sur la Lazio et six sur l’Inter. Après un passage à vide, les Bianconeri se sont donnés pour objectif de terminer la saison européens. En deux mois, ils ont remporté dix matches sur douze toute compétition confondue, pour un nul face à Nantes en Ligue Europa et une défaite 1-0 sur la pelouse de l’AS Roma en championnat. Par ailleurs, la Juve adore accueillir Vérone (18e et premier relégable) : onze victoires et un nul en douze rencontres à Turin. Pour sa part, l’Hellas n’a battu que la Salernitana lors des huit dernières journées de Série A et se dirige tout droit vers une descente en Série B. La logique devrait donc être respectée ce soir au Juventus Stadium !

Fiabilité : 80 %

Les autres options :

Arsenal bat Leeds (1.26)

Leipzig bat Mayence (1.49)

Fribourg bat le Hertha (1.66)

Barcelone gagne à Elche (1.33)

St Etienne bat Niort (1.44)

Grenoble ne perd pas contre Amiens (1.38)

Cote totale pour les sept paris sûrs : 11.53

